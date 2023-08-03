Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле подтвердили намерения Путина и Эрдогана вскоре встретиться

Песков: Путин и Эрдоган подтвердили планы о скорой встрече

close
100%
Turkish Presidential Press Office/Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал на брифинге о возможной встрече в ближайшем времени Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Накануне между президентами состоялся телефонный разговор, в ходе которого, уточняли в Кремле, собеседники условились о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе «в контексте подготовки возможной встречи».

«В целом президенты подтвердили намерение скоро встретиться, но место и сроки будут дальше согласовывать по дипломатическим каналам», — сказал пресс-секретарь.

В канцелярии турецкого лидера сообщили, что Путин и Эрдоган договорились о визите лидера РФ в Турцию.

Сообщалось, что Эрдоган заявил Путину, что Турция продолжит прикладывать интенсивные усилия для возобновления зерновой сделки.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях