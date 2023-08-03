Зеленский обвинил Россию в развязывании глобальной катастрофы

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она стремится к коллапсу продовольственного рынка. Об этом он сообщил в своем видеообращении в Telegram-канале.

«Москва ведет битву за глобальную катастрофу. В своем безумии они (российские власти — «Газета.Ru») нуждаются в коллапсе мировых продовольственных рынков, им нужен ценовой кризис, им нужны перебои с поставками», — заявил Зеленский.

2 августа власти Одесской области сообщили о пожарах на портовой инфраструктуре. Глава областной военной администрации региона Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры после взрывов произошли пожары, поврежден элеватор.

Bloomberg писал, что цены на пшеницу выросли до $6,84 после атаки на Одесскую область.

Ранее Кулеба призвал Россию прекратить «голодные игры».