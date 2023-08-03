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Норвегия внесена в перечень недружественных стран

Правительство РФ внесло Норвегию в перечень недружественных стран

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РИА «Новости»

Россия расширила перечень недружественных иностранных государств, внеся туда Норвегию. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

«Правительство включило Королевство Норвегия в перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом», — заявили в правительстве и подчеркнули, что решение принято для реализации указа президента РФ от 23 апреля 2021 года «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств».

С данного момента для норвежской дипмиссии ограничена возможность нанимать в посольства, консульства, представительства госорганов и госучреждений работников, находящихся на территории России. Ей установлен лимит в 27 человек, с которыми дипмиссия может заключать трудовые договоры.

Также в правительстве напомнили, что ранее ограничения были введены в отношении дипмиссий США, Чехии, Греции, Дании, Словении, Хорватии и Словакии.

Ранее российский заповедник потребовал 340 млн рублей от властей Норвегии из-за прожорливых оленей.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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