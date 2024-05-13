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В Польше рассказали о документах, к которым имел доступ судья Шмидт

Польский генерал Пытэль: власти знают, к каким данным у судьи Шмидта был доступ

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Информационное агентство БелТА/belta.by

Спецслужбы Польши осведомлены относительно всех секретных документов, к которым имел доступ переехавший в Белоруссию польский судья Томаш Шмидт, среди такой документации не было бумаг, содержащих сведения об оборонных возможностях государства. Об этом в беседе с польской газетой Gazeta Wyborcza заявил экс-глава Службы военной контрразведки Польши генерал Петр Пытэль.

«Наша контрразведка знает, какую информацию мог предоставить Шмидт русским», — отметил он, добавив, что у Варшавы есть возможность «нейтрализовать» потенциальный ущерб.

Пытэль подчеркнул, что Шмидт не получал доступ к информации, которая может позволит оппонентам Польши ослабить системы обороны страны.

По словам генерала, в Польше доступ к соответствующим бумагам «регистрируется», поэтому в списках доступа есть записи с датой, именем и причиной ознакомления с документом. В этой связи власти Польши знают, какие именно документы смотрел Шмидт.

До этого Шмидт заявил, что Польшу могут втянуть в конфликт на Украине и это станет для Варшавы катастрофой.

Ранее сообщалось, что уехавшего в Белоруссию польского судью лишат иммунитета.

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