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В ООН заявили об отсутствии данных о возобновлении зерновой сделки

В ООН заявили, что не располагают данными о возобновлении зерновой сделки

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Заместитель официального представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак заявил, что ООН не располагает данными о проведении переговоров по возобновлению зерновой сделки. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, у него нет информации по поводу каких-либо возможных переговорах.

Хак подчеркнул, что в ООН продолжают поддерживать связь на всех возможных уровнях, а также делают все возможное, чтобы украинское и российское продовольствие и удобрения попадало на рынки.

До этого из доклада главного экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) стало известно, что Черноморскую зерновую инициативу нужно возобновить для стабилизации мировых цен, а пауза в продлении соглашения может усугубить проблемы продовольственной безопасности.

В докладе отмечается, что основная цель соглашения по зерну заключается в обеспечении глобальной ценовой и рыночной стабильности, из чего наибольшую выгоду должны извлечь беднейшие и нуждающиеся государства.

До этого президент РФ Владимир Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о проработке поставок зерна из РФ, в том числе безвозмездных.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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