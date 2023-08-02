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Бывший депутат Рады обманул ЕСПЧ и оказался в розыске

Украинского экс-депутата Логвинского объявили в розыск из-за обмана ЕСПЧ

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РИА «Новости»

Бывший депутат Верховной Рады Георгий Логвинский был объявлен в розыск на Украине из-за обмана Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По версии следствия, подозреваемый на протяжении с 2013 по 2016 годы разработал и реализовал преступную схему по завладению средствами госбюджета путем, введя в заблуждение Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Логвинский ввел в заблуждение ЕСПЧ, направив туда заявление о взыскании 54 млн гривен ($1,4 млн) от подконтрольной компании «Золотой Мандарин» к энергокомпании «Киевэнерго». В результате действий Логвинского, ЕСПЧ дважды отправил сумму в $1,4 млн на Украину.

20 июля в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили, что следователи завершили расследование о злоупотреблении бывшими чиновниками Минобороны Украины при закупке продуктов питания для военных, потери госбюджета от коррупционных схем составили 12 млн гривен (порядка $325 тыс). До этого стало известно, что НАБУ задержало в Киеве главу Верховного суда Украины Всеволода Князева за взятку в $3 млн.

Ранее в ВСУ раскрыли источник информации о взлетах стратегической авиации России.

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