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Трансгендер из США стал одним из официальных представителей сил обороны Украины

«Страна.ua»: официальным сотрудником сил обороны Украины стал трансгендер из США

Трансгендер Сара Эштон-Чирилло из Соединенных Штатов стал одним из одним из официальных представителей сил обороны Украины, пишет украинское издание «Страна.ua».

«Одним из спикеров сил обороны Украины стала американский трансгендер», — пишет издание.

Сообщается, что Эштон-Чирилло была журналисткой, в прошлом году она вступила в украинские войска и была медиком в территориальной обороне, где получила ранение.

Издание пишет, что Эштон-Чирилло ведет англоязычный проект сил теробороны «Россия ненавидит правду», который нацелен на аудиторию США и Европы. Целью проекта обозначено «противодействие российской пропаганде».

14 июля Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон о запрете смены пола. Также в документе предлагается аннулировать брак, если один из супругов совершил такой переход, и лишить таких людей возможности на усыновление детей. Как сообщали в Госдуме, авторами законопроекта стали почти 400 депутатов. Его целью называлось укрепление традиционных ценностей, института брака и суверенитета страны. Что изменит инициатива — в нашем материале.

Ранее трансгендера и ЛГБТ-активиста задержали в Орловской области за госизмену.

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