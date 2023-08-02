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Путин заявил, что на Украине запрещают книги русских классиков

Путин: Киев запрещает книги русских классиков, у такой политики нет будущего

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что на Украине запрещают и уничтожают книги русских классиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент отметил, что у такой политики киевских властей нет будущего.

Он добавил, что жители ДНР, ЛНР, Херонской и Запорожской областей «бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе», несмотря на все попытки нынешних украинских властей запретить книги русских классиков, современников, изъять их даже из продажи, из библиотек или еще более того - уничтожить».

Путин отметил, что для библиотечных фондов новых регионов России необходимо пополнить, для этого будет закуплено 2,5 млн экземпляров книг.

«Нужно пополнить библиотечные фонды Донбасса и Новороссии, дополнить отечественной и зарубежной литературой», — сказал президент.

До этого киевский городской совет запретил на заседании сессии произведения культуры на русском языке, а также театральные и цирковые представления, концерты и услуги.

Ранее Верховная Рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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