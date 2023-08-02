Боливия передала России ноту о желании вступить в БРИКС

Посол Боливии в Российской Федерации Мария-Луиса Рамос-Урсагасте заявила, что дипмиссия передала российской стороне ноту о желании присоединиться к БРИКС, в многонациональном государстве очень рады решению стран объединения пригласить президента Луиса Арсе на саммит в ЮАР. Об этом сообщает ТАСС.
«Решение было как раз пригласить Боливию <…> на саммит, и мы очень рады этому, действительно очень рады», — подчеркнула посол.
По ее словам, в текущий момент в мире происходят бурные перемены, особенно они связаны с возникновением многополярного мира. Дипломат считает, что БРИКС является площадкой, где Боливия может моделировать и строить многополярный мир.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все больше стран хотят присоединиться к БРИКС.
Накануне министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта сообщил, что президент страны Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».