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Боливия передала России ноту о желании вступить в БРИКС

Посольство Боливии передало России ноту о желании вступить в альянс БРИКС

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David Mercado/Reuters

Посол Боливии в Российской Федерации Мария-Луиса Рамос-Урсагасте заявила, что дипмиссия передала российской стороне ноту о желании присоединиться к БРИКС, в многонациональном государстве очень рады решению стран объединения пригласить президента Луиса Арсе на саммит в ЮАР. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение было как раз пригласить Боливию <…> на саммит, и мы очень рады этому, действительно очень рады», — подчеркнула посол.

По ее словам, в текущий момент в мире происходят бурные перемены, особенно они связаны с возникновением многополярного мира. Дипломат считает, что БРИКС является площадкой, где Боливия может моделировать и строить многополярный мир.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все больше стран хотят присоединиться к БРИКС.

Накануне министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта сообщил, что президент страны Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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