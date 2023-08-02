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Путин призвал относиться к семьям погибших участников СВО как к своим

Владимир Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших в СВО как к своим

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников специальной военной операции на Украине как к своим и делать это «по зову сердца». Об этом сообщает РИА Новости.

«Хочу, чтобы меня ... услышали все мои коллеги во всей стране, услышали на разных уровнях власти: это наши семьи и их дети — это наши дети. И относиться нужно именно так», — пояснил президент.

До этого Путин назвал погибших участников спецоперации героями и заявил, что они ушли, не дрогнув и не отступив.

В частности, президент упомянул командира мотострелковой бригады полковника Дениса Иванова и командира штурмовой группы капитана Романа Воробьева.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее Путин прокомментировал идею о «гендерно-нейтральном боге».

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