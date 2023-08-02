В МИД РФ заявили о позиции России относительно протестов Японии по Курильским островам

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, что любые протесты Токио по теме принадлежности Курильских островов будут в дальнейшем рассматриваться как попытка вмешательства во внутренние дела РФ.

«Вновь заявляем, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью РФ по итогам Второй мировой войны. Ввиду этого абсолютно неоспоримого факта любые так называемые протесты Токио будут в дальнейшем рассматриваться нами как попытка вмешательства в наши дела и попытка нарушения фундаментальных принципов Устава ООН», — указал дипломат.

Курильские острова долгие годы являются предметом споров между Россией и Японией. Регион можно считать главным камнем преткновения в вопросе заключения мирного договора по итогам Второй Мировой войны между двумя государствами. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В Токио ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, согласно которому тогдашняя Российская Империя уступила японской стороне часть южных Курильских островов. В свою очередь Москва настаивает, что южная часть Курил вошла в состав СССР, правопреемницей которого является Россия, по итогам Второй Мировой, поэтому российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Ранее японцы раскритиковали свой МИД за слова об «оккупации» Курил.