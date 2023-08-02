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Пенсионера задержали в Москве с коктейлями Молотова

Baza: пенсионера с коктейлями Молотова задержали у Бутырского военкомата

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Shutterstock

Пенсионера с коктейлями Молотова задержали у Бутырского военкомата в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, 70-летний мужчина привлек внимание полицейских, которые охраняли здание военкомата, когда подошел к зданию с пакетом в руках и с телефоном на громкой связи. Правоохранители услышали из телефона голос с украинским акцентом, он требовал включить камеру на телефоне. Когда сотрудники полиции направились к мужчине, тот стал уходить, при этом в его пакете зазвенели бутылки.

Полиция задержала подозрительного мужчину. В пакете нашли несколько бутылок с горючей жидкостью и спичечный коробок.

Задержанный отказался разговаривать с полицейскими.

Несколькими днями ранее Telegram-канал Mash сообщал, что в Калуге женщина кинула в местный военкомат коктейль Молотова, при этом она угрожала «взорвать все», говоря, что у нее с собой граната.

До этого в Казани пенсионерку задержали за попытку поджога здания военкомата.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.

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