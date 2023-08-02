Обвинение против Трампа включает четыре пункта

Обвинительный акт в отношении бывшего президента США Дональда Трампа включает четыре пункта, передает Reuters.

По данным агентства, его обвиняют в сговорах с целью обмана правительства и следствия, препятствовании расследованию, а также нарушении прав избирателей на честные выборы.

Сообщается, что имена шести других фигурантов обвинения засекречены.

Ранее сообщалось, что государственный прокурор США Джек Смит предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу новое обвинение по делу о попытке изменить итоги выборов 2020 года посредством штурма Капитолия 6 января 2021 года.

До этого Трамп сообщил общественности, что 18 июля он получил письмо о том, что против него готовят дело о попытке помешать приходу к власти Джо Байдена. В письме говорится, что в готовящемся обвинительном акте якобы упоминаются три федеральных закона: лишение прав, заговор с целью обмана США и привлечение ложных свидетелей.

Ранее президента США Джо Байдена обвинили в нарушении конституции страны.