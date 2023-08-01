В Сьерра-Леоне арестовали планировавших нападение на госучреждения

В Сьерра-Леоне арестовали группу высокопоставленных военных, которые планировали нападение на государственные учреждения страны. Об этом сообщает ТАСС.

По данным местной полиции, в период между 7 и 10 августа военные намеревались провести массовые акции протеста для нападения на госучреждения.

Ранее сообщалось, что персонал миссии Евросоюза в Нигере получил разрешение на выезд из африканской республики.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее. Президентская гвардия заблокировала доступ в резиденцию Базума и отказала переговорщикам в просьбе выпустить его. Сообщалось, что мятежники заставляют президента подписать документ о своей отставке, но он отказывается. Работа всех учреждений в Нигере была приостановлена, границы страны закрыты. По данным СМИ, причиной мятежа стало то, что президент Нигера поднял вопрос об увольнении командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее в Буркина-Фасо второй раз за год власть захватила военная хунта.