Италия вслед за Францией объявила об эвакуации своих граждан из Нигера

Глава МИД Италии Антонио Таяни в своем Twitter вслед за Францией объявил об эвакуации итальянских граждан из Нигера.

По его словам, правительство Италии организует специальный рейс для своих граждан.

Он уточнил, что посольство Италии в Нигере продолжает работу, «чтобы внести вклад в проведение переговоров».

Ранее персонал миссии Евросоюза в Нигере получил разрешение на выезд из африканской республики, заявила официальный представитель европейской внешнеполитической службы Набила Массрали. По ее словам, на данный момент в Брюсселе не приняли решение об официальной эвакуации.

Она добавила, что представители миссии объединения могут уехать по собственному желанию. Массрали подчеркнула, что не станет конкретизировать данные по персоналу ЕС в Нигере, поскольку это может создать угрозу для его безопасности.

Утром 26 июля президентская гвардия Нигера задержала президента Базума в его резиденции в столице страны Ниамее.

Ранее в Нигере рассказали, где мятежники держат президента.