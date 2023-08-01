В Китае будут поощрять граждан за борьбу со шпионажем

Правительство КНР будет поощрять граждан страны за участие в контрразведывательной деятельности. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на Министерство государственной безопасности Китая.

Отмечается, что соответствующая мера — это продолжение китайского закона о борьбе со шпионажем.

В соответствии с законом, китайцам запрещается распространять информацию о госбезопасности и интересах страны. При этом власти Китая будут иметь возможность получить доступ к данным о личной собственности отдельных лиц в рамках расследований.

До этого постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей принял закон КНР «О международных отношениях», который вступил в силу 1 июля 2023 года. Документ содержит основные принципы и задачи дипломатической деятельности Китая. Среди них отмечаются защита суверенитета и национальной безопасности, приоритет интересов китайского народа, стремление к мирному развитию и внешнеэкономическая открытость. Закон также указывает на ориентацию Китая на марксизм-ленинизм и идеи Мао Цзэдуна, а также на концепцию «социализма с китайской спецификой в новую эпоху», предложенную председателем КНР Си Цзиньпином.

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