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Лукашенко заявил о попадании Белоруссии в «международный замес»

Лукашенко заявил, что Белоруссия попала в «приличный международный замес»

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Павел Быркин/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США пытаются разрушить Европу, а Белоруссия попала в этот «международный замес». Его цитирует госагентство «БелТА».

По словам главы государства, Белоруссия и вся Европа «попали в приличный международный замес».

«Американцы разрушают Европу. Великобритания — это их оплот. С другой стороны — Польша», — сказал Лукашенко.

Он считает, что Польша еще Белоруссии «подкинет проблем».

«Не поляки, они умные люди. Но с ума сошли руководители», — продолжил белорусский лидер.

Он добавил, что Соединенные Штаты будут делать ставку на польские власти.

Ранее Лукашенко говорил, что Украина хочет втянуть Белоруссию в войну «по команде американцев».

До этого он заявлял, что европейские страны оказались неспособны «потушить пожар в собственном доме».

Ранее Лукашенко рассказал, зачем Белоруссии ядерное оружие.

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