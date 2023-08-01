Лукашенко заявил о попадании Белоруссии в «международный замес»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США пытаются разрушить Европу, а Белоруссия попала в этот «международный замес». Его цитирует госагентство «БелТА».
По словам главы государства, Белоруссия и вся Европа «попали в приличный международный замес».
«Американцы разрушают Европу. Великобритания — это их оплот. С другой стороны — Польша», — сказал Лукашенко.
Он считает, что Польша еще Белоруссии «подкинет проблем».
«Не поляки, они умные люди. Но с ума сошли руководители», — продолжил белорусский лидер.
Он добавил, что Соединенные Штаты будут делать ставку на польские власти.
Ранее Лукашенко говорил, что Украина хочет втянуть Белоруссию в войну «по команде американцев».
До этого он заявлял, что европейские страны оказались неспособны «потушить пожар в собственном доме».
Ранее Лукашенко рассказал, зачем Белоруссии ядерное оружие.