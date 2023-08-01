Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Песков высказался о расширении БРИКС

Песков: все больше стран хотят присоединиться к БРИКС

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все больше стран хотят присоединиться к БРИКС. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, в рамках БРИКС существуют определенные нюансы среди членов в теме расширения, они будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита. Интерес к БРИКС свидетельствует о потенциале и растущем авторитете этого объединения, считает Песков.

Ранее министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта сообщил, что президент страны Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что страна стремится двигаться «к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками».

Боливия примет участие в 15-м саммите БРИКС в Йоханнесбурге на тему «Ассоциация за ускоренный взаимный рост, устойчивое развитие и инклюзивную многосторонность», на котором президент страны представит экономическую, социальную, общественную и производственную модель Боливии, добавил министр.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях