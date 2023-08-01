Песков высказался о расширении БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все больше стран хотят присоединиться к БРИКС. Об этом он сообщил журналистам.

По его словам, в рамках БРИКС существуют определенные нюансы среди членов в теме расширения, они будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита. Интерес к БРИКС свидетельствует о потенциале и растущем авторитете этого объединения, считает Песков.

Ранее министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта сообщил, что президент страны Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он отметил, что страна стремится двигаться «к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками».

Боливия примет участие в 15-м саммите БРИКС в Йоханнесбурге на тему «Ассоциация за ускоренный взаимный рост, устойчивое развитие и инклюзивную многосторонность», на котором президент страны представит экономическую, социальную, общественную и производственную модель Боливии, добавил министр.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.