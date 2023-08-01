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Эксперт назвал перспективные направления сотрудничества со странами Африки для России

Востоковед Маслов назвал нефтехимию перспективным направлением сотрудничества со странами Африки для России

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Сельское хозяйство, нефтехимия и образование являются перспективными направлениями сотрудничества с африканскими странами для России, сказал в интервью с RuNews24 российский востоковед, доктор исторических наук, профессор, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

«Россия активно работает с тремя группами стран — это Северная Африка (Египет, Марокко), Южная Африка (ЮАР) и Западная Африка (Гвинея, Буркина-Фасо и Гвинея-Биссау), где есть наши интересы в сельском хозяйстве и так далее. Это довольно маленький объем стран и его надо будет расширять. Хотя у нас идет рост по взаимодействию с Африкой, но $18 млрд по прошлому году и $20-22 млрд торговли по этому году – это несопоставимо с американским и китайским присутствуем», — сказал эксперт.

Посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров до этого отметил, что у африканских стран, которые наблюдают за ходом российской спецоперации на Украине, растет интерес к российскому вооружению, так как оно превосходит по качеству западное.

27-28 июля в Санкт-Петербурге прошел второй саммит и экономический форум Россия — Африка. Президент России Владимир Путин дал высокую оценку итогам саммита. Российский лидер выразил уверенность, что достигнутые на саммите результаты создадут хорошую основу для углубления партнерства России и Африки.

Ранее в США рассказали об угрожающем Вашингтону «африканском поясе переворотов».

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