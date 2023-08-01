Стало известно, кому перейдет власть на Украине в случае гибели Зеленского

Если президент Украины Владимир Зеленский не сможет дальше выполнять свои обязанности или он преждевременно умрет, то управление государством перейдет к председателю Верховной рады. Об этом рассказал изданию Politico оппозиционный украинский депутат Николай Княжицкий.

По словам политика, таким образом удастся избежать вакуума власти в стране.

При этом Княжицкий отметил, что нынешний председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, если верить проведенным опросам, не пользуется особой популярностью. Его рейтинг доверия составляет около 40%, что меньше, чем у Зеленского.

В этот же день бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что теракты, которые Украина осуществляет на территории России, могут привести к преждевременной гибели Зеленского.

Владимир Зеленский занял пост президента Украины в 2019 году.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.