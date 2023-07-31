Боливия заявила о желании вступить в БРИКС

Министр иностранных дел Боливии Рохелио Майта сообщил, что президент страны Луис Арсе официально уведомил о желании страны присоединиться к межгосударственному объединению БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы хотим сообщить вам, что 12 июня 2023 года президент Арсе официально сообщил о готовности Боливии присоединиться к группе», — заявил глава МИД южноамериканской республики.

Он отметил, что страна стремится двигаться «к устойчивому и инклюзивному развитию, укрепляя сотрудничество с этими развивающимися экономиками».

По словам министра, власти Боливии предприняли многочисленные усилия и теперь находятся «на правильном пути».

Боливия примет участие в 15-м саммите БРИКС в Йоханнесбурге на тему «Ассоциация за ускоренный взаимный рост, устойчивое развитие и инклюзивную многосторонность», на котором президент страны представит экономическую, социальную, общественную и производственную модель Боливии, добавил министр.

Ранее стало известно, что более 20 государств подали заявки на вступление в БРИКС.

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