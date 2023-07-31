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Европа может понести убытки при экономическом противостоянии между КНР и США

ЕС может понести убытки при экономическом противостоянии КНР и США

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Global Look Press

Европа может понести убытки при экономическом противостоянии между КНР и США, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, если Европа потеряет китайский рынок, страны ЕС могут потерять 11% экспорта и 17% импорта.

В этом случае Европа также может потерять 58% потребляемых ею энергоресурсов, так как страны-поставщики с Ближнего Востока, скорее всего, выберут китайскую сторону.

Ранее руководитель Министерства финансов США Джаннет Йеллен заявила, что Соединенные Штаты и Китай добились определенного прогресса и могут построить здоровые экономические отношения.

По ее мнению, Вашингтон и Пекин достигли прогресса и могут создать здоровые экономические отношения, которые в дальнейшем принесут пользу США и Китаю, а также всему миру.

По словам Йеллен, управление отношениями между США и КНР – «непростое дело», но несмотря на сложности, они не предопределены. Йеллен уверена, что в будущем Вашингтон и Пекин будут общаться чаще.

До этого курс доллара превысил 92 рубля впервые с 7 июля, сообщала «Москва 24».

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана обвинили в нарушении обязательств перед Россией.

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