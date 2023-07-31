В МИД России заявили, что киевские власти зациклены на логике ультиматумов России

Директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Алексей Полищук сообщил РИА Новости, что украинские власти отвергают все идеи посредничества: там зациклены на логике ультиматумов РФ, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Дипломат подчеркнул, что российская сторона ценит стремление стран Глобального Юга «способствовать политико-дипломатическому выходу» из кризиса на Украине.

Полищук отметил, такие предложения уже выдвинули около 20 стран и объединений, в том числе Китай, Бразилия и страны Африки. По словам дипломата, многие государства также выдвинули предложения гуманитарного характера. Представитель МИД РФ подчеркнул, что Москва видит «искреннее желание этих государств внести вклад в достижение справедливого и устойчивого мира».

«Хорошо, что наши партнеры хотят разобраться в сути, понять глубинные причины, причины событий, которые долгие годы подтачивали архитектуру европейской и глобальной безопасности», — сказал он.

По словам Полищука, страны Глобального Юга предлагают рациональные положения, которые Россия поддерживает.

«В их числе приверженность международному праву, отказ от ментальности «холодной войны», недопустимость односторонних санкций, императив неделимости безопасности», — указал дипломат.

Он отметил, что РФ разделяет убежденность этих стран в том, что по итогам окончания конфликта должен установиться мир в Европе, восстановиться российско-украинское сотрудничество. Кроме того, главным итогом переговорного процесса должно стать создание новой системы безопасности, формирование неконфронтационных отношений между Российской Федерацией и НАТО. Но, подчеркнул Полищук, Киев отвергает все идеи посредничества.

«Там слепо зациклены на логике ультиматумов РФ, которые пытаются элегантно упаковать в эффектную обертку «формулы мира» Зеленского», — заметил дипломат.

Он добавил, что Киев «хочет одурачить своих партнеров и втянуть их в нечистоплотную аферу».

«Мы будем продолжать диалог о перспективах мирного урегулирования украинского кризиса с нашими китайскими, бразильскими, африканскими и другими партнерами, выступающими с конструктивными и содержательными предложениями», — резюмировал директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ.

До этого в Госдуме не восприняли всерьез слова главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

Ранее на Украине анонсировали обсуждение «формулы мира» в Саудовской Аравии.