СМИ сообщили о появлении первого фото президента Нигера с момента его смещения

Первое фото удерживаемого своей личной гвардией президента Нигера Мохамеда Базума показали СМИ. Об этом сообщает Al Arabiya. На фотографии рядом с улыбающимся Базумом можно увидеть временного президента соседнего Чада Махамата Идриса Деби. По данным телеканала, снимок сделан в резиденции Базума, где его и удерживает президентская гвардия.

26 июля президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная гвардия. В ночь на 27 июля Вооруженные силы страны прекратили работу всех госучреждений в стране, ввели комендантский час и закрыли границы. При этом мятежники в Нигере гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

27 июля генсек ООН Антониу Гутерриш призвал прекратить мятеж и освободить президента Базума. Мятеж также осудили в США и Евросоюзе. В России призвали стороны конфликта к диалогу.

Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов рассказал «Известиям» о вероятных причинах конфликта в Нигере.

Ранее президента Нигера Мохаммеда Базума и его жену задержала собственная охрана.