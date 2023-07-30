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Путин проводил участников саммита Россия — Африка

Путин попрощался с членами саммита Россия — Африка, Шойгу показал им музей

Российский президент Владимир Путин завершил совместную с членами саммита Россия — Африка морскую прогулку из Санкт-Петербурга в Кронштадт у дверей нового Музея военно-морской славы. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, по завершении встречи глава государства рассказал африканским лидерам об истории Балтийского флота. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов сопроводили гостей в музей.

По данным агентства, Путин тепло попрощался с главами африканских государств и поблагодарил их за визит.

«Благодаря нашей дружбе, благодаря нашим отношениям мы смогли с вами провести это мероприятие», — заключил он.

В Санкт-Петербурге и Кронштадте 30 июля в седьмой раз прошел Главный военно-морской парад. Выступая на параде Путин поздравил россиян с Днем российского флота и сообщил, что в 2023 году состав ВМФ России пополнят 30 кораблей разных классов. Всего в морской и сухопутной частях парада задействовано около 3 тысяч военнослужащих.

Ранее Путин и африканские лидеры посетили Кронштадт.

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