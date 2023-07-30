В Госдуме раскритиковали запрещающих все подряд депутатов

Депутат Государственной думы Российской Федерации Евгений Попов прокомментировал инициативы своих коллег, которые предлагают запретительные меры для решения тех или иных проблем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В качестве примера он привел тему самокатов, которые, по мнению парламентария, стали не развлечением, а полноценным общественным транспортом. Депутат сыронизировал над тем, что электросамокаты пора запретить из-за возросшего на них спроса вместо того, чтобы создавать инфраструктуру для их безопасного использования.

Попов подчеркнул, что некоторые политики уверены в том, что запреты являются их основной функцией, а также добавил, что, возможно, они больше ничего не умеют.

Он напомнил, что России предлагались инициативы по запрету самокатов, английского языка и даже кукол Барби.

До этого депутат ГД Султан Хамраев направил обращение на имя главы Минтранса РФ Виталия Савельева, в котором предложил пожизненно запретить аренду самокатов за пьяную езду. Он напомнил, что законодательством не предусмотрено значимого наказания за езду и нарушение правил дорожного движения на СИМ в состоянии алкогольного опьянения. Парламентарий обратил внимание, что штрафы варьируются от 800 до 1,5 тыс. рублей.

В Госдуме не восприняли всерьез слова главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.