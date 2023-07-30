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В Госдуме раскритиковали запрещающих все подряд депутатов

Депутат ГД Попов раскритиковал политиков, предлагающих запреты вместо решений

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Илья Питалев/РИА Новости

Депутат Государственной думы Российской Федерации Евгений Попов прокомментировал инициативы своих коллег, которые предлагают запретительные меры для решения тех или иных проблем. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В качестве примера он привел тему самокатов, которые, по мнению парламентария, стали не развлечением, а полноценным общественным транспортом. Депутат сыронизировал над тем, что электросамокаты пора запретить из-за возросшего на них спроса вместо того, чтобы создавать инфраструктуру для их безопасного использования.

Попов подчеркнул, что некоторые политики уверены в том, что запреты являются их основной функцией, а также добавил, что, возможно, они больше ничего не умеют.

Он напомнил, что России предлагались инициативы по запрету самокатов, английского языка и даже кукол Барби.

До этого депутат ГД Султан Хамраев направил обращение на имя главы Минтранса РФ Виталия Савельева, в котором предложил пожизненно запретить аренду самокатов за пьяную езду. Он напомнил, что законодательством не предусмотрено значимого наказания за езду и нарушение правил дорожного движения на СИМ в состоянии алкогольного опьянения. Парламентарий обратил внимание, что штрафы варьируются от 800 до 1,5 тыс. рублей.

В Госдуме не восприняли всерьез слова главы Министерства обороны Украины Алексея Резникова о том, что страну могут принять в НАТО уже следующим летом, сообщили «Известия».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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