Президент России Владимир Путин назвал глупостью строить украинскую идентичность на неонацизме, сообщает ТАСС.

Стремление к формированию самобытности и поиску идентичности Путин назвал, при этом, естественным процессом.

«Все бы ничего, что здесь плохого-то, Украина — независимое государство с 1991 года, это естественно, что она ищет свою идентичность. Но почему свою идентичность нужно искать на основе неонацизма, почему идентичность современной Украины должна быть связана с пособниками Гитлера, такими как Бандера и Шухевич?» — задается вопросом Путин.

Он отметил, что идея ставить себе в качестве героев нацистских преступников, которые ответственны за гибель 1,5 млн поляков, евреев, русских и, собственно, украинцев его поражает. Так Путин прокомментировал идею переименования монумента «Родина-мать» в «Украину-мать».

Ранее генеральный директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук заявил, что монумент «Родина-мать» в Киеве могут переименовать в «Украина-мать».

Ранее в Киеве начали замену герба СССР на монументе «Родина-мать» на «тризуб» (организация запрещена в России).