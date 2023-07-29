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Россия продолжит безвозмездно помогать с зерном нуждающимся странам Африки

Вице-премьер Оверчук: РФ продолжит безвозмездно помогать с зерном странам Африки

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Shutterstock

Россия продолжит безвозмездно оказывать помощь с зерном нуждающимся странам Африки. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

«Это задача на ближайшие три-четыре месяца, но мы и дальше будем оказывать такую помощь», — сказал Оверчук на полях саммита Россия — Африка, говоря об альтернативах зерновой сделке.

Накануне президент России Владимир Путин, подводя итоги саммита Россия — Африка, заявил, что страна продолжит поставлять зерно на африканский континент на безвозмездной и коммерческой основах.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что Москва вернется в зерновую сделку при выполнении ряда условий. Как пишут «Известия», среди прочего он указал на необходимость реального вывода из-под санкций поставок российского зерна и удобрений на мировые рынки, а также снятия всех препятствий для российских банков и финансовых институтов, занимающихся обслуживанием поставок продовольствия и удобрений.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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