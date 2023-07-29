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В Белом доме со смехом ответили на вопрос о здоровье Байдена

Карин Жан-Пьер со смехом ответила на вопрос о здоровье Байдена

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Susan Walsh/AP

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер с улыбкой ответила на вопрос журналиста о здоровье президента США Джо Байдена, кадры опубликовал Fox News.

В ходе брифинга репортер задал вопрос, может ли президент дать пресс-конференцию и ответить на вопросы журналистов о своем здоровье. Журналист добавил, что все стало бы ясно, если бы Байден вышел к ним на 45 минут, и попросил Жан-Пьер передать его слова президенту.

Отвечая на вопрос, Жан-Пьер улыбнулась и сказала, что ценит такую просьбу и благодарна за нее.

«Президент, как вы знаете…», — сказала со смешком Жан-Пьер, после чего на несколько секунд замялась.

После этого она снова поблагодарила журналиста за вопрос, отметив, что ценит и «понимает» вопрос, как и сам Байден.

Ранее Байден, выступая в штате Мэн, в шутку сказал, что занимается политикой уже 600 лет.

Ранее в США вспомнили предсказание Байдена о своей смерти.

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