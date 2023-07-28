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Путин встретился с африканской миссией по урегулированию на Украине

Путин проводит встречу с африканской миссией по урегулированию на Украине

Президент России Владимир Путин проводит встречу с африканской миссией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, российский лидер встретился с лидерами семи африканских стран — участниц миссии по урегулированию на Украине. Уточняется, что общение организовано в формате рабочего обеда.

В ходе саммита Россия — Африка Путин заявлял, что РФ с уважением относится к мирным инициативам Африки по Украине.

Он отмечал, что до этого любые посреднические миссии монополизировали странами «с так называемой развитой демократией». Теперь же геополитическая ситуация изменилась: Африка готова помогать решению проблем, которые находятся вне зоны ее первоочередных интересов.

Президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамафоса на саммите Россия — Африка выступил в пользу мирного урегулирования конфликта на Украине. Он отметил, что закончить противостояние помогут несколько факторов — «конструктивное взаимодействие и переговоры».

19 июня президент ЮАР заявлял, что миротворческая миссия африканских стран считает результаты свой поездки в Россию и на Украину по поискам путей урегулирования конфликта обнадеживающими.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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