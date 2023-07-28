В России хотят отменить визы с африканскими странами

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Богданов заявил, что страна будет прорабатывать вопрос отмены виз с африканскими странами. Об этом он рассказал в интервью ТАСС на форуме »Россия — Африка».

«Лозунг возвращения России в Африку подразумевает наше физическое, дипломатическое, официальное присутствие. Так что будем этим вопросом со странами заниматься», — заявил Богданов.

Ранее Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, Россия готова нарастить объем поставок удобрений на африканский континент.

До этого президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что завершение зерновой сделки может сказаться на сотрудничестве РФ и Африки, но Москва многое делает для решения продовольственной проблемы. Он назвал поставку зерновых жизненно важной проблемой для стран Африки. По его словам, из России в африканские страны было поставлено более 1,9 млн тонн зерна на более чем $3 млрд.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.