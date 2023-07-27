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В США прокомментировали информацию СМИ о тайных переговорах Вашингтона и Москвы

США не давали распоряжений об открытии тайного канала для переговоров с РФ

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Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявила, что администрация США не обращалась к кому-либо из действующих или бывших должностных лиц с запросом об открытии тайного канала для переговоров с Российской Федерацией и не намерена этого делать. Об этом сообщает она написала в своем Twitter.

»США не обращались к действующим или бывшим должностным лицам с запросом о создании тайного канала и не добиваются открытия такого канала. Мы также не передаем какие-либо сообщения через третьи стороны», — заявила Уотсон.

Она подчеркнула, что когда Соединенные Штаты утверждают, что ничего не говорят об Украине без Украины, то так оно и есть.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация о тайных переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и бывших американских чиновников по Украине в апреле является фейком.

Как сообщал RT, США направят $500 тысяч на «укрепление» образовательной системы Украины.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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