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В России откроется новое отделение посольства Белоруссии

Отделение посольства Белоруссии откроется в Краснодаре

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что в Краснодаре будет открыто отделение посольства Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

В документе отмечается, просьба белорусской стороны об открытии отделения посольства республики в Краснодаре была поддержана Министерством иностранных дел РФ, а также другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и администрацией региона.

Российскому внешнеполитическому ведомству поручили уведомить белорусскую сторону о данном распоряжении, а администрации Краснодарского края рекомендовали выделить служебные и жилые помещения для посольства и дипломатических сотрудников.

До этого стало известно, что 30 июня в Санкт-Петербурге открылось генеральное консульство Белоруссии. Отмечается, что посольство временно разместится на улице Бонч-Бруевича. До назначения генконсула Белоруссии, исполнять его обязанности будет старший советник Игорь Милидович.

Как сообщили «Известия», эксперты спрогнозировали рост индекса Мосбиржи к началу осени.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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