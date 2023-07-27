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Президент Зимбабве рассказал, в чем совпадают позиции России и Африки

Президент Зимбабве Мнангагва заявил, что в Африке разделяют отношение РФ к неоколониализму

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что в Африке во многом солидарны с взглядами России по проблеме неоколониализма на континенте, передает ТАСС. По его словам, во многом с этим связан и саммит «Россия — Африка», открывшийся в Петербурге.

«Для этого мы и находимся здесь [на саммите]. На Африканском континенте разделяют взгляды Российской Федерации, мы солидарны с этим видением. Мы находились под колониальным гнетом многие сотни лет, и у нас есть опыт в борьбе с ним», — пояснил Мнангагва.

Второй саммит «Россия — Африка» открылся в Санкт-Петербурге 27 июля. На мероприятие приехали множество лидеров африканских государств. Параллельно с основным форумом, проходят также ряд экономических и гуманитарных мероприятий. Двухдневный саммит должен продлиться вплоть до 28 июля.

24 июля, в преддверии саммита на сайте Кремля появилась статья под названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», которую написал президент России Владимир Путин. В этом документе глава государства поделился своим взглядом на развитие отношений с Африканским континентом, а также назвал приоритетные направления для сотрудничества в ближайшие десятилетия. Кроме того, российский лидер выступил за предоставление странам Африки достойного места в Совете Безопасности ООН и Группе двадцати (G20).

Ранее в США и ЕС удивились позицией Африки в вопросе многополярного мира.

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