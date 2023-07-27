Блинкен осудил попытку госпереворота в Нигере

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил попытку государственного переворота в Нигере. Он выразил свое недовольство в четверг, 27 июля, через свой аккаунт в Twitter.

В сообщении госсекретаря говорится: «Соединенные Штаты осуждают попытки свергнуть конституционный порядок в Нигере и подчеркивают, что наше партнерство зависит от сохранения демократического правления».

Блинкен также сообщил, что обсудил ситуацию с президентом Нигера Мохамедом Базумом и выразил поддержку этому «демократически избранному» лидеру страны.

Ранее, 26 июля, заместитель руководителя пресс-службы госдепартамента США Ведант Патель призвал мятежников немедленно освободить президента Нигера и «проявить уважение к верховенству закона».

По данным, полученным ранее, президент Базум был заблокирован в своей резиденции в Ниамее 25 июля гвардией. Однако имеющаяся информация говорит, что президент не пострадал.

В связи с обострившейся ситуацией, президент Бенина Патрис Талон заявил, что отправится в Нигер для урегулирования ситуации вокруг лидера страны. Он также заявил, что будут применены все необходимые меры для восстановления конституционного порядка в Нигере.

По информации Reuters от 26 июля, солдаты контролируют все дороги, ведущие к национальному телевидению. В эфире было объявлено о смещении Базума и закрытии границ. Деятельность всех учреждений была приостановлена.

В настоящее время в стране наблюдаются массовые беспорядки. Видеозаписи, распространяемые в социальных сетях, показывают людей, бегущих по улицам в хаосе. Также слышны звуки выстрелов.

Ранее Путин написал статью об Африке.