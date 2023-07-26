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США не обсуждали с Россией сидевшего в РФ Тревора Рида после его ранения на Украине

Координатор Кирби: США не контактировали с Россией по ситуации вокруг американца Рида

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Пресс-служба Мосгорсуда/РИА «Новости»

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил во время брифинга, что у США не было контактов с Россией на тему ситуации вокруг ранее сидевшего в российской тюрьме американца Тревора Рида, который теперь получил ранение на Украине. Трансляция велась на Youtube-канале администрации Соединенных Штатов.

«Мне не известно ни о каком контакте с российскими должностными лицами после сообщений о его ранении», — сказал Кирби.

По его словам, США будут продолжать добиваться освобождения отбывающих в тюрьме в РФ американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана.

До этого телеканал CNN со ссылкой на источник сообщал, что США обеспокоены тем, что участие американца Тревора Рида в боях на Украине может негативно повлиять на обмен арестованных в России Эвана Гершковича и Пола Уилана.

Ранее Такер Карлсон рассказал о «русской теории заговора».

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