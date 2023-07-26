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В США прокомментировали предстоящую встречу с талибами*

В Госдепе пояснили, что встреча с талибами не означает признание их правительства

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J. Scott Applewhite/AP

Заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель заявила, что США намерены поддерживать контакты с движением «Талибан» (организация запрещена в России), когда это будет отвечать интересам, но это ни в коем случае не означает признания Вашингтоном правительства талибов в Афганистане, передает РИА Новости.

Она отметила, что подобные события не означают изменений в политике Соединенных Штатов.

«Мы давали четко понять, что будем контактировать с талибами, когда это уместно и отвечает нашим интересам. Это не предполагает какого-либо признания «Талибана» или нормализации (отношений) с ним», — сказал Патель.

Ранее в Госдепе проинформировали, что спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Томас Уэст, а также спецпосланник по вопросам прав женщин и девочек в Афганистане Рина Амири проведут встречу с представителями радикального движения «Талибан» в ходе визита в столицу Катара Доху.

Ранее СМИ узнали о планах Европы нарушить ядерную сделку с Ираном.

*   организация запрещена в России
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