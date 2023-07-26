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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль поучаствует в саммите Россия-Африка

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль примет участие в работе саммита Россия-Африка

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль примет участие во втором саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте форума.

Отмечается, что Кнайсль примет участие в ряде мероприятий, а также будет модерировать одну из сессий.

Карин Кнайсль традиционно становится участником крупных форумов в России. В июне она выступала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В кулуарах ПМЭФ Карин Кнайсль сообщила, что до сих пор постоянно получает угрозы убийством, даже после того, как она эмигрировала из родной страны в июле 2022 года.

18 августа 2018 года президент России Владимир Путин прибыл на свадьбу Кнайсль, на которой станцевал с ней, после чего австрийский министр сделала реверанс российскому лидеру, что было расценено критиками как знак подчинения.

Ранее Кнайсль заявила, что полностью прекратить торговлю с Россией невозможно.

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