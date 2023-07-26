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Путин встретился с премьером Эфиопии

Президент Путин провел встречу с премьером Эфиопии Али

Российский президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин на встрече отметил, что к визиту премьера был подготовлен пакет документов, среди которых «межправительственное соглашение по информационной безопасности, о воздушном сообщении, меморандум о взаимопонимании в области информационных коммуникационных технологий, дорожная карта о сотрудничестве в сфере использования атомной энергии, протокол между таможенными службами».

По его словам, сейчас ведется двусторонняя работа над еще множеством межправительственных соглашений и межведомственных проектов.

До этого официальный представитель министерства иностранных дел Эфиопии Мелеса Алема заявила, что республика надеется на положительное решение государств — членов БРИКС насчет ее заявки на вступление в объединение.

Ранее Путин написал статью об Африке.

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