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В МИД РФ заявили, что военного присутствия России в Африке нет

Посол МИД РФ Озеров: военного присутствия России в Африке нет

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РИА Новости

Военного присутствия России в Африке нет, обращения ряда стран континента к РФ касаются помощи в обеспечении безопасности. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Олег Озеров.

«Это не военное присутствие. Военное присутствие – это когда войска направляют. Мы не направляем. Мы направляем инструкторов по просьбе самих африканских государств», — рассказал дипломат.

Также Озеров сообщил, что африканские страны закупают у России продукцию военного назначения.

Дипломат подчеркнул, что все перечисленное нельзя назвать военным присутствием, военное присутствие — это американские базы на африканском континенте, их разведывательные центры, военно-биологические лаборатории, о чем сообщало Министерство обороны РФ.

Накануне Министерство иностранных дел Великобритании ввело санкции в отношении 13 физических и юридических лиц, связанных, по оценке королевства, с деятельностью российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Африке.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о будущем армии в России.

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