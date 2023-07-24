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В СВР отреагировали на санкции США против главы сербской разведки

В СВР назвали включение главы разведки Сербии в санкционный список США «знаком качества»

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Рестрикции Соединенных Штатов являются «знаком качества» для смелых и национально ориентированных политиков, прокомментировали в пресс-бюро Службы внешней разведки санкции в отношении главы сербской разведки Александра Вулина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поражает цинизм направленных против Александра Вулина американских инсинуаций. Может быть, администрации Байдена стоит более плотно заняться проблемами в собственных коридорах власти», — подчеркнули в СВР.

Сербский глава государства Александр Вучич обращал внимание, что кокаин был найден в Белом доме, а не на столе у Вулина.

«Американские «слуги народа» регулярно попадаются на злоупотреблении служебными полномочиями в целях обогащения», — подчеркнули в СВР РФ.

До этого спонсор республиканской партии США заявил, что дело о кокаине в Белом доме «решили замять».

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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