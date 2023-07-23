В СМИ утверждают о проблемах германской контрразведки в борьбе с врагами государства

Немецкая военная контрразведка (MAD), являющаяся подразделением бундесвера, не справляется с количеством проверок личного состава немецкой армии в целях обнаружения врагов государства. Об этом сообщает Bild am Sonntag.

Издание подчеркивает, что у бундесвера есть реальная проблема с точки зрения безопасности.

«Предотвращение угроз в собственных рядах не работает, так как контрразведка явно перегружена», — говорится в публикации.

По данным Министерства обороны Германии, по состоянию на конец мая на проверке у MAD находилось 69 687 из 253 тысяч личных дел сотрудников и военнослужащих бундесвера.

Внутренняя проверка на предмет сотрудничества с иностранными спецслужбами по умолчанию относится к обязанностям контрразведки, отмечает издание, однако количество проверок не сокращается, а растет с каждым месяцем, подчеркивает Bild. Так, в апреле глава минобороны Борис Писториус называл цифру в 66 тысяч проверок.

До этого комиссар бундестага по вопросам обороны Ева Хегль заявила, что Германии не удастся достичь нужной численности бундесвера к 2031 году, если не будет изменен подход к формированию армии.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.