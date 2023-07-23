Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил в Twitter, что, по его мнению, Евросоюзу нужно прекратить поддерживать Украину из-за того, что ее «поражение уже наступило».

Он прокомментировал статью The Telegraph о проблемах контрнаступления ВСУ, заявив, что «достаточно почитать англосаксонскую прессу, чтобы понять масштаб катастрофы на Украине».

Филиппо отметил, что ЕС продолжает выделять финансовую помощь украинскому президенту Владимиру Зеленскому, притом, что для Украины «поражение уже наступило».

До этого генерал-майор вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос заявил в эфире украинского телеканала «Прямой», что ВС России имеют «замечательный опыт» и государство обеспечивает все нужды армии, тогда как у ВСУ в этом «большие провалы». Генерал в отставке также отметил, что основная проблема заключается в высоком уровне коррупции на Украине.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.