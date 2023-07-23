Лукашенко поблагодарил Путина за поддержку в случае нападения на Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путина за его слова о том, что если будет совершена агрессия против Белоруссии, то Российская Федерация за нее вступится.

«Я хочу сказать вам спасибо. Вы первый человек в России, который открыто, четко и понятно об этом сказал: не дай бог, агрессия против Беларуси — это как против России», — сказал он.

Также Лукашенко отметил, что Минск учитывает возможность агрессии в отношении Белоруссии при строительстве вооруженных сил республики.

Кроме того, Александр Лукашенко заявил, что планы вокруг «расчленения Украины» и отрыва от нее западной части, которые могут вынашиваться в том числе и Польшей, являются неприемлемыми.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее Путин оценил потери ВС Украины с начала контрнаступления.