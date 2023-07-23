Лукашенко рассказал, почему Украину хотят принять в НАТО по частям

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что за разговорами о вступлении Украины в Североатлантический альянс «по частям» стоят планы оторвать страну от ее западных территорий.

«Это дымовая завеса. Западную Украину оторвать этот западный кусок Украины под видом принятия в НАТО, чтобы населению «зашло». Они хотят оттяпать западную Украину и присоединить к Польше. Это плата за участие активное поляков в этой операции против войск Российской Федерации», — сказал он.

По мнению Лукашенко, американцы это поддерживают.

Президент Белоруссии указал, что для Минска и Москвы отрыв западной Украины является неприемлемым. Лукашенко отметил, что, если населению западной Украины нужна будет поддержка, то «мы, конечно, будем ее поддерживать».

Владимир Путин на встрече с Лукашенко заявил, что иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на Украине на стороне вооруженных сил стороны, несут большие потери «из-за своей глупости».

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.