Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский пообещал Западу ускорить контрнаступление

FT: Зеленский заверил западных союзников, что наступление ВСУ вот-вот «наберет обороты»

close
100%
Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заверил своих западных союзников, что контрнаступление украинской армии вот-вот «наберет обороты», пишет The Financial Times.

Выступая на Аспенском форуме по безопасности, украинский лидер заявил, что «вынужденная задержка» начала контрнаступления позволила российским военнослужащим возвести оборонительные рубежи и заминировать много территорий.

Зеленский отметил, что боевые действия приближаются к моменту, когда наступательные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) «могут набрать обороты», так как украинские бойцы разминируют эти районы.

FT отмечает, что на форуме представители западных стран обеспокоились «медленным ходом операции». К примеру, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд сказала Зеленскому, что ходом контрнаступления озабочены все друзья Украины в мире.

В июне Зеленский заявлял, что контрнаступление Украины проходит медленнее, чем планировалось, так как боевые действия — это не «голливудский фильм».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях