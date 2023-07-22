Зеленский пообещал Западу ускорить контрнаступление

Президент Украины Владимир Зеленский заверил своих западных союзников, что контрнаступление украинской армии вот-вот «наберет обороты», пишет The Financial Times.

Выступая на Аспенском форуме по безопасности, украинский лидер заявил, что «вынужденная задержка» начала контрнаступления позволила российским военнослужащим возвести оборонительные рубежи и заминировать много территорий.

Зеленский отметил, что боевые действия приближаются к моменту, когда наступательные действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) «могут набрать обороты», так как украинские бойцы разминируют эти районы.

FT отмечает, что на форуме представители западных стран обеспокоились «медленным ходом операции». К примеру, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд сказала Зеленскому, что ходом контрнаступления озабочены все друзья Украины в мире.

В июне Зеленский заявлял, что контрнаступление Украины проходит медленнее, чем планировалось, так как боевые действия — это не «голливудский фильм».

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.