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В Совфеде назвали Зеленского главным террористом Украины

Сенатор Джабаров сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном после его слов о Крымском мосте

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский преследует цель, связанную с уничтожением мирных россиян, считает первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова украинского лидера о «нейтрализации» Крымского моста, сказанные им на Аспеновском форуме по безопасности.

«То что заявляет Зеленский, для нас не ново. Мы давно утверждаем, что он главный террорист в своей стране <…> цель Зеленского понятна — уничтожение мирных граждан России. Чем вам не новый Усама-бен-Ладен? У ликвидированного американцами главы «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) тоже главными объектами террористических атак были гражданские здания и ни в чем не повинные люди», — написал Джабаров.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Национальный антитеррористический комитет позже назвал произошедшее террористической атакой. В НАК отметили, что в 3:05 два украинских надводных беспилотника атаковали мост. В результате нападения повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту повреждения моста по статье о террористическом акте.

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.

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