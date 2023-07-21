Индии стоит осудить российскую военную спецоперацию на Украине, считает вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек. В интервью Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) он отметил, что в текущей ситуации якобы нельзя сохранять нейтралитет.

«Я был бы очень рад, и это даже помогло бы нашим отношениям, если бы Индия по крайней мере нашла бы четкие слова и сказала, что это агрессия, это односторонняя агрессия, это конфликт», — пояснил Хабек.

Он добавил, что уважает право Индии на сотрудничество с Россией, но не разделяет отсутствие какой-либо реакции на конфликт на Украине. Хабек подчеркнул, что Нью-Дели в определенном смысле якобы игнорирует реальную ситуацию, занимая нейтральную позицию в отношении СВО.

Россия начала специальную военную операцию на Украине в конце февраля 2022 года в ответ на просьбу о помощи от глав ДНР и ЛНР. По итогам сентябрьских референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее в Великобритании призвали Украину и Запад готовиться к территориальным уступкам России.