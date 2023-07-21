В Германии призвали отправить Украине дальнобойные крылатые ракеты

Власти Германии должны передать Украине дальнобойные ракеты по примеру Великобритании и Франции, считает депутат бундестага от Социал-демократической партии (СДПГ, входит в правящую коалицию) Маркус Фабер. В своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он отметил, что речь идет о крылатых ракетах немецкого производства Taurus, которые предназначены для поражения наземных и морских целей на удалении 500 км.

«С нашей крылатой ракетой Taurus Украина может дополнительно разбивать логистику сил вторжения. Бундесверу поставлено 600, из них 0 использовано», — написал Фабер.

Он добавил, что ВСУ якобы уже продемонстрировали успешное использование похожих боеприпасов британского производства — ракет Storm Shadow. Фабер подчеркнул, что украинская армия, скорее всего, сможет интегрировать и немецкие ракеты.

В начале июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для атак по российской территории. По его словам, Германия в этом плане придерживается той же политики, что и США. При этом Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце мая.

Ранее Германию обвинили в пересечении «красных линий» из-за помощи Украине.