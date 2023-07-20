Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕС ввел санкции против 12 лиц и 5 организаций из РФ за нарушение прав человека

ЕС ввел санкции против 12 человек и 5 организаций, связанных с делами Навального* и Кара-Мурзы

close
100%
Virginia Mayo/AP

ЕС ввел санкции против 12 человек и 5 организаций, связанных с делами оппозиционеров Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) и Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом), сообщается на сайте Евросовета.

Отмечается, что меры направлены на тех, кто злоупотреблял технологией распознавания лиц для массовых арестов в России, а также для политически мотивированных решений в отношении оппозиционных политиков Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы.

Ранее Евросоюз продлил на шесть месяцев действие санкций против Российской Федерации.

Впервые санкции Евросоюза против России были введены в 2014 году.

Также 20 июля стало известно, что Великобритания ввела санкции против лиц, связанных с ЧВК «Вагнер».

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.

*  включен в список террористов и экстремистов
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях