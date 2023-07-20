ЕС ввел санкции против 12 лиц и 5 организаций из РФ за нарушение прав человека

ЕС ввел санкции против 12 человек и 5 организаций, связанных с делами оппозиционеров Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) и Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом), сообщается на сайте Евросовета.

Отмечается, что меры направлены на тех, кто злоупотреблял технологией распознавания лиц для массовых арестов в России, а также для политически мотивированных решений в отношении оппозиционных политиков Алексея Навального и Владимира Кара-Мурзы.

Ранее Евросоюз продлил на шесть месяцев действие санкций против Российской Федерации.

Впервые санкции Евросоюза против России были введены в 2014 году.

Также 20 июля стало известно, что Великобритания ввела санкции против лиц, связанных с ЧВК «Вагнер».

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.